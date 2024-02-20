2024-02-20 12:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت الاستخبارات العسكرية اليوم الثلاثاء، ضبط كدساً للأعتدة ومواد مغلفة متنوعة تحت الأرض في قضاء الحضر غربي نينو. وذكر بيان للمديرية تلقته ايرث نيوز، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة عشر التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الحادي والعشرين، وبعد البحث والتفتيش في قرية ورور المهجورة، […]

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