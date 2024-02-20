2024-02-20 12:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وصل إلى مصر لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن الوضع في قطاع غزة، الذي تديره الحركة. وذكرت حماس، في بيان، أن هنية “وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد من قيادة الحركة وذلك لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في […]

ظهرت المقالة هنية في القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين أولاً على ايرث نيوز.