2024-02-20 12:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن القبض على عنصرين إرهابيين في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بجهد فني وبعملية نوعية استباقية، تمكنت من خلالها مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة إلى المديرية العامة للإستخبارات والأمن في وزارة الدفاع وبالتنسيق مع قيادة عمليات كركوك من إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين في قضائي الحويجة والرياض بمحافظة كركوك، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضافت انه "تم احالتهما إلى التحقيق لإكمال أوراقهما التحقيقية".