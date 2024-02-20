المندلاوي: مجلس النواب داعم وحريص على زيادة تخصيصات محافظات الجنوب

2024-02-20 12:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تشكيل غرف عمليات بين النواب والحكومات المحلية لخدمة المواطنين، فيما أشار الى ان مجلس النواب داعم وحريص على زيادة تخصيصات محافظات الجنوب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، استقباله في مكتبه اليوم، عدداً من شيوخ ووجهاء محافظة الديوانية، بحضور النائب محمد نوري".

وأكد المندلاوي خلال اللقاء، ان "الديوانية هي محافظة ثرية بمواردها الزراعية وقد عانت من الإهمال لسنوات طويلة وتحتاج لوقفة جادة ومسؤولة لتغيير واقعها الخدمي والزراعي والمعيشي"، مشيرا الى ان "المحافظة ارض خصبة ومهيأة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، وتحتاج لبنى تحتية ومعامل صناعية كبرى لضمان تحريك عجلة الاقتصاد فيها".

ودعا إلى "تشكيل غرف عمليات بين النواب في بغداد والمحافظات مع إدارة المحافظات ومجالسها المنتخبة حديثاً في مختلف انحاء البلاد، للوقوف على احتياجات المدن والسهولة في التعامل مع الازمات والتنسيق الفاعل لمعالجتها والمساهمة في خدمة المواطنين".

وذكر ان "المجلس داعم وحريص على زيادة تخصيصات محافظات الجنوب المهمشة في قانون الموازنة، وبما يُسهم في الارتقاء بأوضاعها، كونها تُعاني من أدنى المقومات الخدمية والصحية وغيرها"، مشيرا إلى "ضرورة دعم الحكومات المحلية للقيام بواجباتها بالصورة التي تلبي تطلعات وآمال الشعب".