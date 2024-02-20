منتخبنا النسوي لكرة القدم يواجه نظيره الفلسطيني في بطولة غرب آسيا

2024-02-20 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

يلتقي منتخبنا الوطني النسوي لكرة القدم في الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء نظيره الفلسطيني في ملعب رديف الملك عبدالله بالمدينة الرياضية في إطار أولى جولات النسخة الثامنة من بطولة اتحاد غرب آسيا للسيدات التي تستضيفها مدينة جدة السعودية للفترة من(19 ولغاية 29) من الشهر الحالي.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "منتخبنا يطمح في لقاء اليوم أمام فلسطين إلى تقديم مباراة تملؤها الندية والإثارة ومستويات متميزة يحققن من خلالها أول الانتصارات في البطولة، ومن ثم الاستعداد للمواجهة الثانية أمام المنتخب النيبالي".

وأضاف أن "منتخبنا اختتم مساء أمس الاثنين آخر تحضيراته لمواجهةِ نظيره الفلسطيني بإجراء وحدةٍ تدريبيةٍ بإشراف الملاك الفني بقيادة المدرب صالح راضي".

يذكر أن القرعة وضعت منتخب سيداتنا في المجموعة الثانية مع كل من النيبال وفلسطين وسوريا، بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات غوام ولبنان والأردن إضافة إلى الدولة المستضيفة السعودية.