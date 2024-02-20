الإطاحة بإرهابيين اثنين في كركوك

2024-02-20 12:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن في وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، الاطاحة بعنصرين ارهابيين في محافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بجهد فني وبعملية نوعية استباقية، تمكنت من خلالها مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن في وزارة الدفاع وبالتنسيق مع قيادة عمليات كركوك من القاء القبض على عنصرين إرهابيين في قضائي الحويجة والرياض بمحافظة كركوك، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق احكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان، انه "تم احالتهما الى التحقيق لإكمال اوراقهما التحقيقية".