ضبط كدس للأعتدة ومواد مخبأة تحت الأرض غربي نينوى

2024-02-20 12:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، ضبط كدساً للأعتدة ومواد مغلفة متنوعة تحت الأرض في قضاء الحضر غربي نينوى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة عشر التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الحادي والعشرين، وبعد البحث والتفتيش في قرية ورور المهجورة، ومن خلال مفارزنا البطلة تم العثور على كدس للأعتدة ومواد مخبأة ومغلفة متنوعة تحت الأرض تعود إلى عصابات داعش الارهابية".

واضافت، أن "المواد المضبوطة منها 3 أجهزة اتصالات مجهولة النوعية بداخل صندوقين اثنين و19 قنبرة هاون مختلفة العيار والنوعية و10 حاويات عتاد عيار 12.7ملم تحتوي بداخل كل علبة على 480 إطلاقة و8 أشرطة عتاد نوع T4T كل شريط يحتوي على 350 إطلاقة و83 حشوة دافعة تستخدم لتفجير و ختم لتداول البريد بين تنظيم عصابات داعش الارهابية ومواد طبية متنوعة وبكميات كبيرة في قضاء الحضر غربي نينوى".

واشارت الى أن "مفارز الجهد الهندسي تكفلت برفع المواد وتدميرها موقعياً".





