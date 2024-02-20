دولة القانون يحظى بمنصب النائب الثاني لمحافظ كربلاء

2024-02-20 12:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء



صوت مجلس محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، على اختيار لقمان المالكي عن ائتلاف دولة القانون نائبا ثانيا للمحافظ نصيف الخطابي.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "برئاسة رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة قاسم علي اليساري، تم اختيار منصب النائب الثاني للمحافظ".

واضاف، أنه "مجلس محافظة كربلاء المقدسة صوت على اختيار لقمان المالكي نائبا ثاني لمحافظ كربلاء المقدسة".



