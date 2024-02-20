رئاسة وحكومة كردستان تبلغان المفوضية استعدادهما لإجراء الانتخابات

2024-02-20 12:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أبدت رئاسة وحكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، كامل الاستعداد لتقديم التسهيلات والمساعدة في إجراء العملية (انتخابات برلمان كردستان) بصورة شفافة ومهنية.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئاسة إقليم كردستان ووفد حكومة إقليم كردستان، اجتمعا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحضور ممثل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق".

وأوضح البيان، ان "هدف اللقاء هو مناقشة خطوات التحضير للانتخابات البرلمانية الكردستانية"، لافتا الى ان "الرئاسة وحكومة إقليم كردستان، اعربتا عن استعدادهما الكامل لتسهيل ومساعدة العملية بطريقة شفافة ومهنية".

وناقشت المفوضية خلال الاجتماع، بحسب البيان، " الإجراءات الفنية والتخصيص الزمني لخطوات إجراء الانتخابات ضمن المدة القانونية المتاحة للمفوضية، فيما أبدى ممثل بعثة الأمم المتحدة استعداده للتعاون مع كافة الخطوات لإنجاح العملية الانتخابية".

وشدد الاجتماع على أن "حكومة إقليم كردستان ورئاسة إقليم كردستان اتخذتا خطوات جدية لإجراء الانتخابات في إقليم كردستان في السابق، وقامتا بواجباتهما القانونية في إقليم كردستان".

وكان مصدر مطلع كشف، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع رئاسة إقليم كردستان بشأن انتخابات برلمان الإقليم.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" اجتماعًا سيعقد اليوم في أربيل بين مفوضية الانتخابات ورئاسة إقليم كردستان للاتفاق على تحديد موعد نهائي لإجراء انتخابات برلمان الإقليم.

وأشار الى، إن" رئاسة الإقليم تدرك بأن الجلسة القادمة للمحكمة الاتحادية يوم غد الأربعاء سيصدر عنها قرار بشأن الشكوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني والتي تتعلق بتقسيم الإقليم لدوائر متعددة، وأيضا مقاعد المكونات".