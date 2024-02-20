الموارد: الموجة الفيضانية ستستثمر بالزراعة وإنعاش الأهوار

2024-02-20 13:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - حسن الفواز

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق نسبة إنجاز 100 بالمئة بأعمال الكري وتنظيف الأنهر، وفيما حددت شرطاً لانشاء الكافيهات والمطاعم قرب الأنهر، أكدت أن الموجة الفيضانية ستستثمر بالزراعة وإنعاش الأهوار.

وقالت المهندس المقيم في دائرة صيانة مشاريع الري والبزل بالوزارة نورس ابراهيم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أولويات وزارتنا بالفترة الأخيرة هي تطهير القنوات والمبازل وكري الأنهر"، مؤكدة "تحقيق نسبة إنجاز 100‎%‎ بالتنظيف وتطهير جميع المسالك والمجاري المائية خلال عام 2023".

ولفتت إلى أنه "تم استحداث فقرة جديدة لمهامنا وهي إزالة التجاوزات، خاصة من أعمدة الأنهر الرئيسية، كالكافيهات والمطاعم المتجاوزة على المحرمات النهرية".

وأوضحت أن "إقامة الكافيهات والمطاعم قرب الأنهر، يجب أن تبعد بمسافة 15 متراً عن المحرمات النهرية، للحفاظ على سلامة المواطنين أولاً، وكذلك الحفاظ على هوية نهر دجلة الذي يعد واجهة للعاصمة بغداد".

وأضافت أن "آلياتنا تعمل على مدار السنة لكري الأنهر والأفرع والقنوات والمبازل التي تتفرع من نهر دجلة"، مشيراً إلى أن "الموجة الفيضانية سيتم الاستفادة منها بالزراعة وإنعاش الأهوار".

وأكدت أن "وزير الموارد المائية عون ذياب وجه خلال الفترة الأخيرة على إنعاش الأهوار، الذي يساعد أيضاً على دفع اللسان الملحي من شط العرب".