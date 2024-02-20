هيئة الاستثمار تعلن أسماء جديدة من المتعاقدين على وحدات سكنية في بسماية

2024-02-20 13:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت الهيئة الوطنية للإستثمار، اليوم الثلاثاء، عن أسماء وجبة جديدة من المتعاقدين على الوحدات السكنية في مدينة بسماية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "تم اعلان أسماء المواطنين المتعاقدين على شراء الوحدات السكنية في مدينة بسماية السكنية للنمط (الشرقي) وللسنوات (2021، 2022، وشهري كانون الثاني وشباط من العام 2023) للمساحتين (120م) و(140م)".

وأكدت الهيئة ان "على المواطنين الراغبين بتسديد تخصيص الطوابق الدنيا والوسطى، مراجعة قسم متابعة شؤون بسماية الواقع في مجمع (B2)، اعتبارا من يوم 2024/2/22 ولغاية 2024/2/27 كحد أقصى".