السفارة العراقية بأنقرة: نتابع مع السلطات التركية قضية استبرق التي توفيت بظروف غامضة

2024-02-20 13:06:01 - المصدر: واع

انقرة – واع

أعلنت السفارة العراقية في أنقرة، اليوم الثلاثاء، أنها تتابع مع السلطات التركية قضية المواطنة استبرق زهير لطيف التي توفيت بظروف غامضة في طرابزون.

وقالت السفارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "سفير جُمهُوريَّة العراق لدى أنقرة ماجد اللجماويّ استقبل، اليوم، والد الضحيّة (استبرق زهير لطيف) التي توفت في مدينة طرابزون التركيَّة، في ظروف غامضة لم يُكشَف عنها، بعد الاستماع إلى مُناشَدة عائلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ".

وأضافت أن "السفير اللجماويّ قدم التعزية إلى عائلة الضحيّة".

وأكد اللجماوي أن "السفارة تُتابِع مع السلطات التركيَّة المُختصّة عبر القنوات الدبلوماسيَّة مُلابَسات القضيّة، ومعرفة الأسباب التي أدّت إلى حُدُوثها"، مُعرباً عن ثقته "التامّة بالعدالة التركيَّة في كشف الحقيقة".

ووجّه السفير القسم القنصليّ في السفارة "بإصدار شهادة الوفاة، وتسهيل إجراءات نقل الجثمان إلى العراق عبر رحلة الخطوط الجوّية العراقيَّة المُتوجِّهة مساء اليوم إلى بغداد".

من جانبه، ثمَّن ذوو الفقيدة دور السفارة العراقيَّة في أنقرة في التواصُل معهم، وتقديم التسهيلات اللازمة من أجل نقل الجثمان إلى العراق.