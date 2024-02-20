2024-02-20 13:06:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ محمد الطالبي

أكد مستشار رئيس الوزراء قاسم الظالمي، اليوم الثلاثاء، أن أغلب المؤسسات الشبابية قديمة وغير مؤهلة، مؤكداً التنسيق مع الجهات المسؤولة لإعادة تأهيل تلك المؤسسات.

وقال الظالمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حملة تأهيل المنشآت الشبابية من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، أطلقت بقرار من المجلس الأعلى للشباب الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبعضوية 6 وزراء وهم وزراء اللجان القطعية المسؤولة عن أغلب هذه الهيئات أو المؤسسات"، لافتاً إلى أن "تلك الهيئات أو المؤسسات التي أعيدت إلى المحافظات، لم تشهد أي تقدم في بنائها، وبعضها قديم جداً يحتاج إلى إعادة تأهيل وتجهيز".

وأشار إلى أن "‏أغلب الشباب يعانون من عدم وجود منتديات ومؤسسات شبابية تستقطبهم في محافظاتهم، والموجود منها مباني قديمة تحتاج إلى إعادة بناء وتأهيل"، مستدركاً بالقول: "بعد إجراء الزيارات الميدانية رأينا بأن تلك المؤسسات غير مؤهلة لاستقبال الشباب".

وأضاف أن "المجلس الأعلى للشباب وبمتابعة رئيس المجلس، قرر أن تكون سكرتارية المجلس الأعلى للشباب، المسؤولة عن إصدار تقارير حول هذه المؤسسات الداعمة للشباب ‏لفترات وجيزة"، مؤكداً "وجود تنسيق بين سكرتارية المجلس الأعلى للشباب والجهات المرتبطة بهذه المنشآت".

وكان مجلس الوزراء، قد قرر في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين المنعقدة في 15 آب 2023، ما يأتي :

1- تأليف المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء (الشباب والرياضة نائباً للرئيس، والمالية، والتربية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والثقافة، والتعليم العالي والبحث العلمي) ورئيس مجلس الوزراء لشؤون الشباب.

2- إنشاء مكتب رئيس مجلس الوزراء منصة إلكترونية تختص بجميع أفكار ومقترحات الشباب لتكوين قاعدة بيانات أساسية تسمى (نافذة بنك الأفكار الشبابية) يديرها مختصون في مجال تكنولوجيا المعلومات ويشرف عليها مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشباب.

3 - دراسة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تعديل قانون 21 لسنة 2008 بشأن إعادة الارتباط (الإداري والفني) لمديريات الشباب والرياضة بوزارة الشباب.

4 - إلزام المحافظات بتخصيص ما لا يقل عن (5%) من موازنة المحافظة لقطاع الشباب والرياضة تستوفى من إيرادات المنافذ الحدودية ومن واردات البترودولار أو أي إيرادات أخرى.

5 - تتولى وزارة الشباب والرياضة إجراء تقويم نصف سنوي لأداء مديري مديريات الشباب والرياضة في المحافظات، وترفع توصياتها إلى المجلس الأعلى للشباب لأخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأن نتائج التقويم.

6 - منح الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات الأولوية للشباب في تسمية شاغلي المناصب (الاستشارية، والإدارية، والفنية، ...) المتعلقة بشؤون الشباب على وفق القانون والضوابط النافذة.

7 - أخذ اللجان المختصة في المحافظات ما يقتضي لرفع التجاوزات على بيوت ومنتديات الشباب وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين وإعادة تأهيلها.

يذكر أن سكرتارية المجلس الأعلى للشباب أعلنت عن الموافقة على قيـام المحافظـات كـافـة بإطـلاق حملـة لتأهيل المنشآت الشبابية، مـن أجـل فـتح المجـال للمنظمات والفـرق الشبابية في إقامـة أنشـطتهم ومبـادراتهم بمـا يـخـدم الشباب وبإشراف المجلس الأعلى، استناداً للفقـرة 4 مـن قـرار مجلـس الـوزراء (23465) لسنة (2023).