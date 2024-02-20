السويد تعلن دعما عسكريا لأوكرانيا بقيمة 633 مليون يورو

2024-02-20 13:12:10 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت السويد الثلاثاء عن دعم عسكري جديد لأوكرانيا على شكل معدات بقيمة 7,1 مليارات كرونة أي ما يعادل حوالى 633 مليون يورو. وقال وزير الدفاع السويدي بال يونسون في مؤتمر صحافي إن سبب مواصلتنا دعم أوكرانيا هو مسألة إنسانية. وتعهّد يونسون بدعم كييف طالما لزم الامر، واصفا الوضع في اوكرانيا بالصعب. واوضح ميكايل أوسكارسن من الحزب المسيحي الديموقراطي خلال المؤتمر الصحافي ان المساعدات التي أعلنتها الحكومة السويدية ضرورية أيضا لضمان أمن الدولة الاسكندنافية على المدى الطويل. وتشمل هذه المساعدات العسكرية ذخائر مدفعية وسفنا حربية وأسلحة تستخدم تحت المياه (ألغام وطوربيدات) وصواريخ مضادة للدبابات وقنابل يدوية ومنظومات مضادة للطائرات كانت كييف