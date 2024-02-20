النزاهة تضبط 10 متهمين في بلديتي الكوت والصــويرة

2024-02-20 13:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، ضبط 10 متهمين تلاعبوا في محاضر توزيع قطع الأراضي السكنيَّة في بلديتي الكوت والصـــويرة بمحافظة واسط.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انَّ "ملاكات مكتب تحقيق واسط، التي انتقلت إلى بلديَّتي الكوت والصويرة، تمكَّنت من ضبط (10) مُتَّهمين بالتلاعب في محاضر توزيع قطع الأراضي السكنيَّة للشرائح المشمولة بالتوزيع، وعدم وجود تصويرٍ كاملٍ لكل عمليَّات القرعة العلنيَّة الخاصَّة بتوزيع قطع الأراضي السكنيَّة يُبيِّنُ فيه اسم المستفيد ورقم القطعة الممنوحة له".

وأضاف البيان، انه "تمَّ ضبط (52) أصل محضرٍ لتوزيع قطع الأراضي في مدينة الكوت، فضلاً عن (10) أقراص (CD) خاصَّة بتوزيع قطع الأراضي في الصويرة، مع محاضر التخصيص من قبل لجنة التوزيع"، لافتاً إلى انه "تم إلقاء القبض على المُتَّهمين تم استناداً لقرار قاضي التحقيق المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وتابع ان "الملاكات رصدت شبهات فسادٍ إداريٍّ وماليٍّ في دائرة الموارد المائيَّة في بدرة اقترفها مُوظَّفٌ فيها، إذ أقدم على إدخال مهندسٍ في لجنة مصادقة الكشف الخاصّ بالعمل على "فرش حصى خابط" على سداد قناة (دبوني – جصان) بمبلغ (249,200,000) مليون دينارٍ، بأسلوب "تنفيذ أمانة"، وعدم تجاوز الكلفة (250,000,000) مليون دينار؛ لغرض عدم إحالة المشروع إلى مقاول"، مُنبّهاً إلى قيام المُوظَّف بتزوير وصولات أجور نقل مادة السبيس بمبلغ (89,000,000) مليون دينار، التي تمَّ صرفها بالاتفاق مع لجنة الاستلام؛ لقاء تسلُّمه مبالغ ماليَّة".