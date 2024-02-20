انطلاق فعاليات معرض ميسان الدولي التاسع للطاقة والأعمار

2024-02-20 13:36:01 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانيانطلقت في محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض ميسان الدولي التاسع للطاقة والأعمار.وقال مدير عام شركة نفط ميسان حسين كاظم، لوكالة الأنباء العراقية، (واع): إنه "بمشاركة أكثر من أربعين شركة اجنبية ومحلية، انطلقت فعاليات معرض ميسان الدولي التاسع للطاقة والإعمار والاستثمار، وبحضور محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، ورئيس واعضاء مجلس المحافظة".وأضاف كاظم، أن "المعرض ضم شركات متخصصة في مجال الطاقة والاستخراج والصناعات العراقية للمعدات الثقيلة، ويأتي من أجل المساهمة في تطوير الإنتاج ورفع مستوى الطاقة في ميسان، وخصوصا في مجال النفط والغاز".وتابع أن " المعرض يشكل اليوم انعطافة كبيرة في مجال النهوض بالقطاع النفطي في ميسان، وايضاً فرص لتوفير فرص العمل للعاطلين في مختلف المجالات، كون ان المحافظة تعد من المحافظات المنتجة للنفط".ولفت إلى أن "المعرض شهد مشاركة فاعلة للشركات العراقية والقطاع الخاص، من أجل النهوض بواقع الصناعة العراقية، إضافة الى الإسهام في تطوير الصناعة النفطية وبقية القطاعات الأخرى".