ميسان تريد أن تربط بين شرق آسيا وأوروبا.. حراك لإيجاد المطار رقم 13 في العراق

2024-02-20 13:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس النواب علي اللامي، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، عن مساعٍ لولادة مطار جديد جنوب العراق، وتحديدا في محافظة ميسان أسوة بالمحافظات التي تعمل على انشاء مطارات.

وقال اللامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ميسان تحتل موقعا جغرافيا مهما في خارطة العراق وهي ضمن مسارات اهم طرق النقل الجوية القادمة من جنوب شرق اسيا باتجاه أوروبا وافريقيا ودول المنطقة الإقليمية، ما يجعل ولادة مطار دولي في المحافظة امرا ضروريا".

واعتبر ان "انشاء مطار في ميسان يحمل جدوى اقتصادية، خاصة وان المحافظة تضم حاليا سلسلة من مقرات الشركات الدولية المعنية بالاستثمار والانتاج النفطي".

واضاف، ان "مشروع مطار ميسان طرح في نقاشات مع السوداني وهناك مساعٍ من اجل بدء المرحلة الاولى بتمويل في ميزانية 2024 لكن الامر يحتاج الى المزيد من الدراسات لتبني خارطة طريق تدفع المشروع الى البدء بالتنفيذ الفعلي خاصة وان هناك عدة خيارات مطروحة بالوقت الحالي".

واشار الى ان "مطار ميسان الدولي يمكن ان يخلق نقلة نوعية في ملف النقل الجوي والتخفيف عن مطارات اخرى خاصة وان موقعه يمكن ان يجعله ترانزيت على مستوى الشرق الاوسط بسبب موقعه المميز".

ويمتلك العراق مطار بغداد والبصرة والموصل وكركوك واربيل والسليمانية والنجف، فيما تشهد محافظات كربلاء ودهوك والانبار وذي قار وبابل مطارات لاتزال قيد الانشاء.