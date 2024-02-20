دهوك يحصد 3 نقاط من نفط ميسان والكرخ يعادل نفط الوسط بدوري النجوم

2024-02-20 13:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق دهوك من تحقيق الفوز على مضيفه نفط ميسان، فيما تعادل نادي الكرخ مع ضيفه نفط السوط، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات اليوم الثاني للجولة 15 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفي اللقاء الأول الذي جرى على ملعب ميسان الأولمبي في الساعة الثانية بعد الظهر، فاز فريق دهوك على مضيفه نفط ميسان بنتيجة 3 اهداف دون مقابل.

وجاء الهدف الأول لدهوك في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول عن طريق اللاعب عماد اللواتي، وفي الشوط الثاني أضاف دهوك هدفاً ثانياً عن طريق المحترف موسيس لوكاس في الدقيقة 53، وقبل نهاية اللقاء سجل دهوك هدفه الثالث عن طريق ربين آكوا بالدقيقة 88 لينتهي اللقاء بفوز مستحق لدهوك على مضيفه نفط ميسان.

وفي القاء الثاني تعادل فريق الكرخ مع ضيفه فريق نفط الوسط من دون أهداف، في المباراة التي جرت على ملعب الساحر أحمد راضي، مع إضاعة لاعب نفط الوسط حسين عبد الواحد ركلة جزاء في الدقيقة 45.