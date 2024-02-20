2024-02-20 13:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بإصابة 3 أشخاص بحريق اندلع في احد المنازل وسط مدينة الناصرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حريقا اندلع في أحد المنازل بمنطقة "الشوفة" وسط الناصرية نتيجة انفجار اسطوانة غاز داخل المطبخ، حيث أدى لإصابة 3 أشخاص بحروق بليغة وتم نقلهم الى المستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

وتابع المصدر، كما ان "مركزا للتجميل تعرض للسرقة وسط الناصرية ايضا على يد احدى العاملات فيه".

وفي تفاصيل الحادث، أبلغ المصدر أن "العاملة سرقت المركز أكثر من 5 ملايين دينار عراقي"، لافتا إلى أنها "لاذت بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".اي