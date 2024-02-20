2024-02-20 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أشارت صحيفة “بيلد” استنادا لاستطلاع للرأي أجراه معهد “إينسا” إلى أن معظم الألمان يعارضون امتلاك بلادهم أسلحة نووية. وأضافت أن 29.5% من الذين شملهم الاستطلاع يرون أنه يجب أن تكون لألمانيا ترسانة نووية خاصة بها. كما لم يتمكن 12.8% من المشاركين في الاستطلاع من الإجابة عن هذا السؤال. وإضافة على ذلك يعارض 52.7% من الألمان […]

ظهرت المقالة استطلاع: 60% من الألمان يعارضون امتلاك بلادهم أسلحة نووية أولاً على ايرث نيوز.