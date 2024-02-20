إنجاز 100% في تطهير الأنهار: الموارد تكمل مشروعات الكري والتنظيف

2024-02-20 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق نسبة إنجاز 100 بالمئة بأعمال الكري وتنظيف الأنهر، وفيما حددت شرطاً لانشاء الكافيهات والمطاعم قرب الأنهر، أكدت أن الموجة الفيضانية ستستثمر بالزراعة وإنعاش الأهوار. وقالت المهندس المقيم في دائرة صيانة مشاريع الري والبزل بالوزارة نورس ابراهيم، إن “أولويات وزارتنا بالفترة الأخيرة هي تطهير القنوات والمبازل وكري الأنهر”، […]

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