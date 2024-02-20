2024-02-20 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت الهيئة الوطنية للإستثمار، اليوم الثلاثاء، عن أسماء وجبة جديدة من المتعاقدين على الوحدات السكنية في مدينة بسماية. وقالت الهيئة في بيان تلقته إيرث نيوز “تم اعلان أسماء المواطنين المتعاقدين على شراء الوحدات السكنية في مدينة بسماية السكنية للنمط (الشرقي) وللسنوات (2021، 2022، وشهري كانون الثاني وشباط من العام 2023) للمساحتين (120م) و(140م)”. وأكدت الهيئة […]

ظهرت المقالة الاستثمار تعلن أسماء وجبة جديدة من المتعاقدين على الوحدات السكنية في بسماية أولاً على ايرث نيوز.