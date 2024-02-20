2024-02-20 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سيطر التعادل السلبي من دون أهداف على نتيجة مباراة الكرخ ونفط الوسط في دوري نجوم العراق. وأقيمت المباراة في إطار مباريات الجولة 15 من المسابقة على ملعب الساحر أحمد راضي اليوم الثلاثاء. ولم يتمكن الفريقان من الوصول إلى الشباك لتنتهي بالتعادل السلبي كما بدأت. وبهذا التعادل وصل رصيد الكرخ إلى النقطة 13 في […]

ظهرت المقالة السلبية تسيطر على مواجهة الكرخ ونفط الوسط في دوري النجوم أولاً على ايرث نيوز.