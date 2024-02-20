2024-02-20 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط (١٠) مُتَّهمين بالتلاعب في دوائر البلديَّة في مُحافظة واسط، ورصد شبهات فسادٍ إداريٍّ وماليٍّ في مشروع بقرابة مائتين وخمسين مليون دينار في مُديريَّة الموارد المائيَّة. واشار بيان للهيئة ورد ” ايرث نيوز” إلى أنَّ ملاكات مكتب تحقيق واسط، التي انتقلت إلى بلديَّتي الكوت والصويرة، تمكَّنت من ضبط (١٠) […]

ظهرت المقالة تلاعبوا في محاضر توزيع قطع أراضي سكنيَّة..النزاهة تضبط متهمين في الكوت والصويرة أولاً على ايرث نيوز.