الجوية يحتج على حكم كلاسيكو الليلة

2024-02-20 14:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس إدارة نادي القوة الجوية، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024) أنه طالب لجنة الحكام باتحاد الكرة بتغيير الحكم مهند قاسم الذي سيقود مباراة الكلاسيكو أمام الزوراء.

ويلتقي فريق القوة الجوية عند 08:30 مساء اليوم الثلاثاء نظيره الزوراء ضمن منافسات الجولة 15 من دوري نجوم العراق.



وذكر نادي القوة الجوية عبر بيان رسمي اليوم: "حال تسمية الحكم المذكور لقيادة المباراة طالبت الهيئة الإدارية لنادينا، لجنة الحكام بتغييره لكونه قام بسابقة لم تحدث على الإطلاق وهي الذهاب إلى القضاء وتحريك دعوى ضد لاعب وعضو إدارة في نادينا، مما سبب خسارة النادي جهود أبرز لاعبينا وفقدان عدد من النقاط والمحصلة كانت ضياع لقب دوري الموسم الماضي".



وتابع النادي: "التصرف الغريب الذي قام به الحكم الدولي ولد أجواء غير ودية بينه ونادينا وبالتالي مباراة اليوم مهمة ومفصلية وحساسة والخطأ فيها سيكون غير مقبول على الإطلاق لما تحمله من اهتمام جماهيري كبير".

وأكد: "نود هنا أن نوضح لمحبينا أننا بادرنا بالاعتراض بعدة طرق منها الكتب الرسمية ومراجعتنا لاتحاد كرة القدم وأيضا الاتصال المباشر مع لجنة الحكام ووجدنا تفهما كبيرا من اتحاد الكرة وبعض أعضاء لجنة الحكام للأسباب التي طرحناها".



واستدرك: "لكن بالمقابل تفاجأنا بالإصرار الكبير من قِبل رئيس لجنة الحكام محمد عرب على هذه التسمية، التي لا نجد مبررا مقنعا لها".

وواصل النادي العراقي: "نحمل رئيس لجنة الحكام المسؤولية الكاملة عن أي أحداث قد تصاحب هذه المباراة لا سامح الله. لدينا ثقة كبيرة بحكامنا الشباب، لما يمتلكوه من قدرة عالية على تلافي الأخطاء وإيصال المباريات إلى بر الأمان".

واسترسل: "لكن حساسية اللقاء وأهميته تتطلب تسمية حكم آخر لهذه المواجهة غير الحكم الدولي مهند قاسم. لا نخلق الأعذار فريقنا جاهز بدنيا وفنيا".

وشدد: "لا نخشى أن تكون هناك نية مبيتة من أجل إلحاق الخسارة بنادينا، بعد النتائج المميزة للصقور، وتصدر نادينا دوري نجوم العراق الذي سنجني ثماره بتحقيق لقبي الدوري والكأس وإضافتهما إلى خزائن الصقور إن شاء الله".

ويتصدر فريق القوة الجوية جدول الترتيب برصيد 36 نقطة بفارق 4 نقاط عن الشرطة، فيما يحتل فريق الزوراء المركز الثالث برصيد 24 نقطة.