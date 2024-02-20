الداخلية: ثقة العراقيين بأداء الوزارة ارتفعت وسجلنا انخفاضا بنسبة الجريمة

2024-02-20 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكد وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ثقة العراقيين بأداء الوزارة وفقاً لنتائج استبيان جرى مؤخراً، فيما أعلنت تسجيلها انخفاضا بنسبة الجريمة.وقال مستشار وزير الداخلية سعد معن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك استبيان جرى من إحدى المؤسسات المهمة والتي اعطت صورة واضحة عن ثقة العراقيين بالحكومة وإنجازاتها وتكلمت عن وزارة الداخلية وارتفاع نسبة الثقة المواطنين بالوزارة".وأضاف، أن " ثقة المواطن بالحكومة ووزارة الداخلية لم تأتي من فراغ وانما من خلال جهود كبيرة عبر متابعة وزير الداخلية وبناء القدرات والإمكانيات وهو ما انعكس على الاستقرار الأمني ".وتابع أن" وزارة الداخلية خلال عام 2023 تمكنت من تقليل نسبة الجريمة 40 بالمئة وهذا انعكس ايجابا على ثقة المواطن اضافة الى تبسيط الإجراءات بخدمة الجوازات والبطاقة الوطنية والمرور والتدريب".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اطلع على نتائج استطلاع شعبي حول أداء الحكومة لجس نبض الشارع العراقي وتثبيت احتياجاته، فيما كشف عن نتيجته.وقال العوادي في حديثه لبرنامج العاشرة على شاشة العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" هناك فريقا للرأي العام تابعا لهيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، ومهمته إجراء استطلاعات خارج الصندوق، حيث استضاف رئيس الوزراء خلال شهر أيلول الماضي، واطلع الفريق رئيس الوزراء على نتائج استطلاع جس نبض الشارع العراقي بطريقة فنية من خلال المؤسسات الرسمية ونقل طبيعة توجهات الرأي العام العراقي"، مشيرا، إلى أن "الفريق أجرى في الشهر التاسع من العام الماضي استطلاعا وتضمن إرسال رسائل على هواتف المواطنين، وكان السؤال هو (ما هو رأيك في أداء الحكومة العراقية؟)، وهذا يحصل لأول مرة".وتابع أن "الاستطلاع الحكومي شمل أكثر من 9 آلاف عينة بطرق منطقية عبر ثلاثة أسئلة، وكانت النتائج هي أن 38 بالمئة من المستطلعين في جميع المحافظات العراقية بما فيها إقليم كردستان أكدوا ثقتهم بأداء الحكومة العراقية و40 بالمئة قالوا" أثق إلى حد ما بأداء الحكومة العراقية"، وهذا يعني أن نسبة الثقة بين (أثق تماما) و (أثق لحد ما) تصل إلى 78 بالمئة، وأكد، أن "هناك استطلاعات أخرى أجريت بينها خارجية تضمنت البحث عن متوسط رضا الشارع العراقي عن الحكومة وتجرى بين فترة وأخرى".وحصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على أعلى مستوى تأييد شعبي في العراق، حسب استطلاع للرأي أجرته مؤسّسة غالوب الأمريكية مؤخرا.وبحسب تقرير المؤسسة الذي ترجمته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حصل على تصنيف تأييد قوي (69٪) بين العراقيين في عام 2023، وهو أعلى مستوى سجلته مؤسسة غالوب لأي زعيم عراقي منذ أن بدأت في تتبع هذا الإجراء في عام 2012".