الكهرباء تكشف عن خطط لتنويع مصادر الطاقة وتؤكد توفر بيئة جاذبة للاستثمار

2024-02-20 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نور الزيديكشفت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن خطط ومشاريع نوعية واعدة لتنويع مصادر الطاقة في البلاد، فيما أشارت الى ان العمل الحكومي ساعد بخلق بيئة مناسبة جاذبة للاستثمار.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة لديها خطط ومشاريع نوعية وواعدة لتنويع مصادر الطاقة كمصادر الغاز ومحطات الطاقة الشمسية ومشاريع التحول الذكي بالشبكة والدفع الالكتروني"، مبينا أن" المشاريع تعد فرصة لخلق أجواء تنافسية بين الشركات العالمية وللاطلاع على منتجاتنا ومشاريعنا وخططنا وإمكانية تقديم آلية للعمل مع الوزارة من خلال شراكات او تقديم عروض لصالح الوزارة".وأضاف، أنه " في ظل خلق الدولة بيئة جاذبة للاستثمار لخدمة قطاع الخاص، خصوصًا مع الإقبال الواسع الذي شهده معرض بغداد (طاقة العراق)، حيث شاركت أكثر من 204 شركة واكثر من 61 دولة بالمعرض، فمن المؤكد ستلقى تلك الشركات دعما مقابل الحصول على منتج وعقود رصينة ".وأشار الى أن" توجه الحكومة والوزارة هو إنتاج الطاقة وادامتها من خلال الطاقات المتجددة" لافتا الى أن" مشاريع الطاقة الشمسية سلمت فيها قطع أراض للشركات المتعاقدة مع الكهرباء، وهنالك عمل على إنشاء طاقة كهربائية من الرياح في واسط، ولدينا محاضر مشتركة ما بين الكهرباء وامانة بغداد وهيئة الاستثمار لإنشاء طاقة من خلال تدوير النفايات إذ تم تحديد موقعين في ابو غريب و النهروان لإنتاج الطاقة النظيفة".وواصل أن" مشاريع تدوير النفايات لإنتاج الطاقة طرحت للاستثمار وتم توقيع محضر مابين أمانة بغداد ووزارة الكهرباء وهيئة الاستثمار على ان تكون فرص استثمارية خاضعة لقانون الاستثمار ".وبين أن" وزارة الكهرباء تعمل ايضا على استدامة الطاقة ضمن المبادرة الوطنية العليا لدعم الطاقة وهي تحويل بعض المباني الحكومية الى الطاقة الشمسية".