الهجرة توزع 314 حصة إغاثية للمتضررين من السيول والفيضانات في ديالى

2024-02-20 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، عن توزيع 314 حصة إغاثية للمتضررين من السيول والفيضانات والإعصار في ديالى.وقال بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع): إنه "بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، وزع موظفو فرع الوزارة في محافظة ديالى ومكتب خانقين، حصصاً اغاثية عاجلة بين 150 أسرة متضررة من السيول والفيضانات، في قرى كشكول وبكالي وبني زيد وحذيفة بناحية قرة تبه التابعة لقضاء خانقين".وأضاف البيان، أن "المساعدات الموزعة تضمنت سلات غذائية وصحية ومستلزمات مطبخية وبطانيات وخيم، إضافة إلى توزيع 164 حصة إغاثية بين الأسر المتضررة، في قرى البدوانية والمجدد من جراء الإعصار، الذي ضرب هذه المناطق في أطراف قضاء الخالص ضمن المحافظة".