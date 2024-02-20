البنك المركزي يؤكد الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي في العراق

2024-02-20 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، على الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي في العراق.وذكر البنك المركزي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استضاف البنك المركزي العراقي، ورشة عمل فنية حول الحوكمة والامتثال في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية التي نظمها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية".وأضاف، أنه "تناولت الورشة التي شارك في إعمالها عدد من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية والمنظمات الدولية لمناقشة الحوكمة والامتثال في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المنهجيات الإشرافية للاستمرار والتطور ما بعد الأزمات وتحديات الحوكمة والامتثال في التمويل الإسلامي فضلاً عن ممارسات إدارة المخاطر".وتابع، أنه "شهدت الورشة تصميم برنامج العمل بعناية لدمج الأطر النظرية مع التطبيقات العملية في مجال الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر لضمان الاستفادة القصوى للمشاركين".وأكد نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار حمد خلف- بحسب البيان- أن "نجاح ورشة العمل يؤكد على الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي في العراق، واستضافة هذه الورشة تعكس تعاوننا المثمر مع المجلس العام في سبيل تشجيع أفضل الممارسات للحوكمة والامتثال داخل المؤسسات المالية الإسلامية في العراق".بدوره، قال الأمين العام للمجلس العام عبدالإله بلعتيق: إنه "من خلال هذه المبادرة المميزة، نعكس الالتزام المشترك بين المجلس العام والبنك المركزي العراقي في تطوير مبادئ الحوكمة والامتثال في الصناعة المالية الإسلامية"، متطلعاً إلى "مزيد من التعاون والعمل البناء لتعزيز وتطوير الصناعة المالية الإسلامية في المنطقة".