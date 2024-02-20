2024-02-20 15:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، اعتقال 32 إرهابيا في عدة محافظات، بينهم إثنان نشرا مقاطع فيديو تروج لتنظيم "داعش".

وذكر الجهاز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في ضوء المتابعة المستمرة وعمليات الرصد لتحركات فلول داعش الإرهابي تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك من إلقاء القبض على إرهابيين إثنين قاما بنشر فيديوهات تحريضية تهدف إلى محاولة التأثير على الاستقرار الأمني".

واشار البيان انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص وتكثيف الجهد الاستخباري وأخذ الموافقات القضائية التي افضت إلى الإطاحة بهما بعد (24) ساعة من نشرهما الفيديوهات".

واوضح "حيث اعترفا بإنتمائهما للتنظيم الإرهابي وغايتهما من نشر هذه الفيديوهات لغرض زعزعة الإستقرار الأمني وبث الخوف في نفوس الأهالي وإرباك عمل الأجهزة الأمنية".

وتابع البيان "كما تمكنت مفارزنا في محافظات (بغداد، وصلاح الدين، ونينوى، والأنبار، والبصرة، وديالى) من إلقاء القبض على (20) إرهابياً مطلوباً وفق المادة (4/1 إرهاب) خلال الشهرين الماضيين، بعدما قاموا بعمليات إرهابية إبان سيطرة عصابات داعش الإرهابية على بعض مناطق البلاد".

واضاف "وقد جرى إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".

ومن جهة ذكر بيان لمديرية الاستخبارات والأمن، ورد لوكالة شفق نيوز انه "عبر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز ها، التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، من إلقاء القبض على منتحل صفة قاضي محكمة في بغداد، حيث قام بعمليات نصب واحتيال عديدة على المواطنين، فيما جرى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقة وأُحيل إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

واضاف البيان "فيما ألقت مفارز المديرية القبض على (5) مطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب و(7) آخرين بتجارة وترويج المخدرات، وذلك من خلال تواجدهم في مناطق متفرقة من العاصمة، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (1/4 ارهاب، 28 مخدرات)".

وتابع "فيما أُحيل المطلوبون الى الجهات ذات الاختصاص".