2024-02-20 15:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ألقت قوة أمنية، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، القبض على منتحل صفة قاضٍ و12 مطلوباً بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات تلقته "بغداد اليوم"، انه "وعبر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد، التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، من إلقاء القبض على منتحل صفة قاضي محكمة في بغداد، حيث قام بعمليات نصب واحتيال عديدة على المواطنين، فيما جرى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقة وأُحيل إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

ومن جهة أخرى وبواجبات منفصلة، بحسب البيان "ألقت مفارز المديرية القبض على خمسة مطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب وسبعة آخرين بتجارة وترويج المخدرات، وذلك من خلال تواجدهم في مناطق متفرقة من العاصمة، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (1/ 4 ارهاب، 28 مخدرات)، فيما أُحيل المطلوبون الى الجهات ذات الاختصاص".