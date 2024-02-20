2024-02-20 15:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، القبض على 22 إرهابياً خلال شهرين، بينهم إثنان نشرا مقاطع فيديوية تروج لداعش في كركوك.

وقال الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "في ضوء المتابعة المستمرة وعمليات الرصد لتحركات فلول داعش الإرهابي تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك من إلقاء القبض على إرهابيين إثنين قاما بنشر فيديوهات تحريضية تهدف إلى محاولة التأثير على الاستقرار الأمني، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص وتكثيف الجهد الاستخباري وأخذ الموافقات القضائية التي افضت إلى الإطاحة بهما بعد 24 ساعة من نشرهما الفيديوهات".

واضاف، ان "المتهمين الاثنين، اعترفا بانتمائهما للتنظيم الإرهابي وغايتهما من نشر هذه الفيديوهات لغرض زعزعة الإستقرار الأمني وبث الخوف في نفوس الأهالي وإرباك عمل الأجهزة الأمنية".

وتابع: "كما تمكنت مفارزنا في محافظات (بغداد، وصلاح الدين، ونينوى، والأنبار، والبصرة، وديالى) من إلقاء القبض على 20 إرهابياً مطلوباً وفق المادة (4/1 إرهاب) خلال الشهرين الماضيين، بعدما قاموا بعمليات إرهابية إبان سيطرة عصابات داعش الإرهابية على بعض مناطق البلاد".

وبحسب البيان، فقد "جرى إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".