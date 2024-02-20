توصيات وزارية لشركة صينية بشأن محطة استراتيجية في الأنبار

2024-02-20 15:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، في اجتماع فني مع شركة سيبكو 3 الصينية، المكلفة بإنشاء ونصب محطة توليد كهرباء الأنبار الغازية المركبة بطاقة (1642 ميكا واط) انجاز المشروع.

وأكد وزير الكهرباء خلال الاجتماع بحسب بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم" عزم الحكومة على إكمال المشاريع المتأخر إنجازها، واهمية المحطة واستراتيجيتها للمنظومة الكهربائية ، خصوصاً بعد تذليلنا للكثير من المعوقات التي كانت تعرقل مراحل التنفيذ وتسريعها.

وناقش وزير الكهرباء مع وفد الشركة موقف فحص المعدات (التوربينات ، وفحوصات الستيم تورباين)، وتزويد الوزارة والجهات المشرفة بتقارير الفحص، كما ضرورة التأكيد على معالجة أي مشاكل ميكانيكية مصنعية، والتشديد على دقة المواصفة المعتمدة لدى الوزارة، وان هنالك معدات لابد من إرسالها للفحص بمعامل وورش خارجية ، على ان يسرع التوقيت الزمني لشحنها وفحصها ومعاودتها للموقع".

وأشار الى "إنشاء القواعد الكونكريتية التي ستنصب عليها الوحدات والمراجل ومختبرات التصفية ، ومنظومات الوقود، وشبكات Gis".

كما تداول المجتمعون مع وزير الكهرباء "فحوصات الكونترول وبوردات السيطرة ، واشاروا الى إعتماد توصيات الوزير في معالجة أسس الركائز والمنشأت المدنية".

وأوصى وزير الكهرباء بعد إطلاعه الكامل على الرؤية الفنية المعمول فيها، إعتماد إعداد جداول لتقدم العمل وبالنسب المنجزة وان يصار لأن يكون العمل بشكل متوازي ومتزامن في جميع مراحل نصب الدورة البسيطة والمركبة وشبكة الضغط الفائق ٤٠٠ كي في، و ضمان حقوق الشركات العاملة بحسب الانجاز المتحقق ومتابعته و إيلاء الأهمية القصوى لتأمين الوقود والغاز لصالح تشغيلها بعد اكمالها".