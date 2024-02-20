الشيخ الخزعلي والسفير الروسي يبحثان تطورات الوضع الإقليمي والدولي
2024-02-20 16:06:02 - المصدر: واع
بغداد- واع
بحث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، مع السفير الروسي في العراق إيلبروس كوتراشيف، الأوضاع السياسية والأمنية، وتطورات الوضع الإقليمي والدولي.
وذكر المكتب الإعلامي للأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء في مكتبه ببغداد، السفير الروسي في العراق إيلبروس كوتراشيف، وتم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة، وتطورات الوضع الإقليمي والدولي وانعكاساتها، وتداعيات استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني".
وأضاف، أنه "ناقش الشيخ الخزعلي أهمية الدور الروسي بمجال تسليح وتطوير قدرات القوات الأمنية والعسكرية العراقية، وسبل التعاون في مجال محاربة الإرهاب".
وتابع أنه "بدوره، جدّد السفير الروسي رغبة بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين، والعمل على إحداث تغيير جذري في العلاقة بين الكتل السياسية العراقية، بما ينعكس إيجاباً على الواقع السياسي والأمني في العراق".