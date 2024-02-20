العمل تحدد موعد إطلاق المستحقات المالية للجرحى العسكريين

2024-02-20 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، موعد إطلاق المستحقات المالية للجرحى العسكريين.وقال نائب رئيس هيئة ذوي الإعاقة في الوزارة علي الحلو لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" وزير العمل أحمد الأسدي أطلق مبادرة لدعم ومساندة شريحة ذوي الإعاقة تحتوي على فقرات مهمة وقسمت المعاقين إلى 3 فئات، الأولى منها فئة الجرحى العسكريين المعاقين الذين ستطلق مستحقاتهم خلال اليومين المقبلين"، مبينا، أن" الجرحى العسكريين يتمتعون بكافة الامتيازات والحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 2013"، لافتا، إلى أنه "تم الاتفاق مع وزارة الصحة لتشكيل لجنة طبية خاصة في مقر الهيئة تعنى بالجرحى العسكريين".وأضاف، أن "الفئة الثانية هم كبار السن المعاقون تحت عنوان (نجيك البيتك)، أما الفئة الثالثة هم الإخوة المعاقون المتمكنون من العمل "، موضحا، أن" الفئة الثالثة تحتوي على شقين: الأول بإمكانهم التقديم على قروض من دائرة العمل والتدريب المهني وفقا لقانون القروض الجديد رقم 14 لسنة 2023 الذي يبدأ من 20 مليون دينار إلى 80 مليونا، حيث بإمكان المعاق أن يكون رب عمل ويشغل أيادي عاملة فيما إذا قدم مشروعا بسيطا ذا جدوى اقتصادية"، أما الشق الآخر هم المعاقون الموجودون في السجون والمعتقلات، حيث سيحظون برعاية خاصة".وأشار، إلى أن" بيانات ذوي الإعاقة متوفرة في أجهزة الدولة لاسيما في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي بالإضافة إلى بيانات وزارة الصحة و البيئة ودائرة شؤون الألغام ومؤسسة الشهداء دائرة ضحايا الإرهاب فضلا عن بيانات هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، لافتا، إلى أن "البيانات المسجلة في الهيئة ابتدأت من سنة 2016 لغاية 2023، سجلت أكثر من 600 ألف معاق".وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أعلن في وقت سابق، إطلاق مبادرات جديدة لدعم ومساندة شريحة ذوي الإعاقة.