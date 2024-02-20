2024-02-20 17:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بـ 12 مطلوباً ومنتحلٍ لصفة قاض في بغداد.وقال بيان للمديرية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "عبر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد، التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، من إلقاء القبض على منتحل صفة قاضي محكمة في بغداد، حيث قام بعمليات عديدة من النصب والاحتيال على المواطنين"، مبينة، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".ومن جهة أخرى، وبواجبات منفصلة، "ألقت مفارز المديرية القبض على 5 مطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب، و7 آخرين بتجارة وترويج المخدرات، وذلك من خلال تواجدهم في مناطق متفرقة من العاصمة، وقد صدرت بحقهم مذكرات قبض، وفق أحكام المادة (1 / 4 إرهاب، 28 مخدرات)، حيث تم إحالة المطلوبين كافة إلى الجهات ذات الاختصاص".