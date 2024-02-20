المندلاوي يدعو إلى معالجة ملف تخصيص قطع الأراضي لموظفي المفوضية

2024-02-20 17:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية معالجة ملف تخصيص قطع الأراضي لموظفي المفوضية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، استقبل بمكتبه اليوم، عدداً من موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحضور النائب حسن الخفاجي".وأضاف البيان، أن "المندلاوي استمع من موظفي المفوضية لأبرز احتياجاتهم والمشاكل التي تواجههم والسبل الكفيلة لتذليلها مع الجهات المعنية، فيما دعا إلى أهمية معالجة ملف تخصيص قطع الأراضي لهم بالسرعة الممكنة، وفقاً للسياقات القانونية".