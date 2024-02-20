2024-02-20 17:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تغلب المنتخب الوطني لكرة السلة، على شقيقة المنتخب الفلسطيني بنتيجة 71-67 في بطولة بيروت الدولية. وتواجه المنتخبان في اللقاء الذي جمعهم اليوم على قاعة غزير في الجولة الثالثة من البطولة. ويعد هذا الفوز هو الثاني للمنتخب الوطني، بعد الفوز في الجولة الثانية على سوريا بنتيجة 66-55. وكان المنتخب الوطني قد خسر أمام لبنان […]

ظهرت المقالة وطني السلة يختتم مشواره في بطولة بيروت بالفوز على فلسطين أولاً على ايرث نيوز.