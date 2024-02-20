2024-02-20 17:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، موعد إطلاق المستحقات المالية للجرحى العسكريين. وقال نائب رئيس هيئة ذوي الإعاقة في الوزارة علي الحلو إن” وزير العمل أحمد الأسدي أطلق مبادرة لدعم ومساندة شريحة ذوي الإعاقة تحتوي على فقرات مهمة وقسمت المعاقين إلى 3 فئات، الأولى منها فئة الجرحى العسكريين المعاقين الذين ستطلق مستحقاتهم خلال اليومين […]

ظهرت المقالة العمل: مستحقات الجرحى العسكريين تصل خلال اليومين المقبلين أولاً على ايرث نيوز.