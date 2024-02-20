2024-02-20 17:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن فرقاطتين للجيش الفرنسي دمرتا مسيّرتين في البحر الأحمر، ليل الإثنين الثلاثاء، “بعد رصد هجمات متعددة لمسيّرات مصدرها اليمن”. وقالت في بيان إن “هذه الأعمال تساهم في الأمن البحري لقناة السويس وصولا إلى مضيق هرمز”. وأتى ذلك غداة إعلان الاتحاد الأوروبي إطلاق مهمة بحرية لحماية الملاحة في المنطقة. ومنذ 19 نوفمبر، […]

ظهرت المقالة البحرية الفرنسية تدمر مسيّرتين في البحر الأحمر أولاً على ايرث نيوز.