2024-02-20 17:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، بمكتبه اليوم الثلاثاء، عدداً من موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحضور النائب حسن الخفاجي . واستمع المندلاوي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز من موظفي المفوضية، “ابرز احتياجاتهم، والمشاكل التي تواجههم، والسبل الكفيلة لتذليلها مع الجهات المعنية”. فيما دعا إلى “اهمية معالجة ملف تخصيص قطع […]

ظهرت المقالة المندلاوي يدعو إلى أهمية معالجة ملف تخصيص قطع الأراضي لموظفي مفوضية الانتخابات بالسرعة الممكنة أولاً على ايرث نيوز.