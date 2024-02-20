مكافحة الإرهاب يوجه دعوة لذوي الشهداء بشأن الرواتب التقاعدية
2024-02-20 17:48:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
وجه جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، دعوة لذوي الشهداء بشأن الرواتب التقاعدية.
وقال بيان للجهاز تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جهاز مكافحة الإرهاب يدعو ذوي الشهداء إلى مراجعة قسم التقاعد التابع للجهاز أو مديريات تقاعد محافظاتهم للذين لم يتم تعديل رواتبهم التقاعدية أسوة بأقرانهم".
وجه جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، دعوة لذوي الشهداء بشأن الرواتب التقاعدية.
وقال بيان للجهاز تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جهاز مكافحة الإرهاب يدعو ذوي الشهداء إلى مراجعة قسم التقاعد التابع للجهاز أو مديريات تقاعد محافظاتهم للذين لم يتم تعديل رواتبهم التقاعدية أسوة بأقرانهم".