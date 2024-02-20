مكافحة الإرهاب يوجه دعوة لذوي الشهداء بشأن الرواتب التقاعدية

2024-02-20 17:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، دعوة لذوي الشهداء بشأن الرواتب التقاعدية.وقال بيان للجهاز تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جهاز مكافحة الإرهاب يدعو ذوي الشهداء إلى مراجعة قسم التقاعد التابع للجهاز أو مديريات تقاعد محافظاتهم للذين لم يتم تعديل رواتبهم التقاعدية أسوة بأقرانهم".