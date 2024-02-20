تصيب النحل.. زراعة كربلاء تنفذ حملة لمكافحة "آفة الفاروا"

2024-02-20 17:48:01 - المصدر: واع

كربلاء - واع - عباس الرحيميباشرت مديرية زراعة كربلاء، اليوم الثلاثاء، بحملة مجانية لمكافحة آفة الفاروا التي تصيب النحل وتؤثر على إنتاج العسل.وقال مسؤول شعبة الحشرات النافعة التابعة إلى المديرية عبد الستار الدعمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قسم وقاية المزروعات شعبة الحشرات النافعة التابعة لمديرية زراعة كربلاء، باشر بحملة مجانية لمكافحة آفة الفاروا التي تصيب النحل، وتسبب أيضا أضراراً كبيرة لنحل العسل، بعد أن تم تهيئة جميع مستلزمات نجاحها".وأضاف، أن "حملة مكافحة آفة الفاروا تجري بإشراف قسم وقاية المزروعات شعبة الحشرات النافعة، وبمتابعة دائرة وقاية المزروعات قسم النحل، باستخدام مبيد (آب لايف فار) الإيطالي المنشأ، المسجل والمعتمد لدى وزارة الزراعة".وتابع، أن "تنفيذ الحملات في السنوات السابقة حقق نتائج جيدة جدا"، لافتاً، إلى أن "استخدام المبيد يكون ضمن درجة حرارة (15 - 30) درجة مئوية، ويستخدم بعد أو قبل فرز العسل بمدة لا تقل عن (25) يوما، ولا يجوز أيضا الجمع بين مبيدين للمكافحة في آن واحد"، منبها، بأنه "يوضع المبيد في الخلية بوضع متعاكس فوق الإطارات، وتكون المكافحة بجرعتين بين جرعة وأخرى من (7- 10) أيام، وقد تم توضيح ذلك بالتفصيل لمسؤولي وحدات الوقاية والنحل، في الندوة التي أقيمت في وقت سابق".ولفت الدعمي، إلى أن "حشرة ( Varroa destructor) من الحشرات التي تتبع جنس الفاروا من الفصيلة الفاروية، وحجم هذا النوع صغير ويرى بالعين المجردة، وأن لونه بني غامق وشكله بيضاوي مسطح، كما يعيش قراد الفاروا المدمر متطفلاً خارجياً بين الحلقات البطنية للذكور أو يرقات النحل للإناث، إضافة إلى أنه يتغذى على النحلة عبر إحداث جرح في جسمها، بواسطة فمه ثم يقوم بامتصاص دمها".