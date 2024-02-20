تحويل طريق حيوي شمالي بغداد.. والمرور توضح

2024-02-20 17:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، مساء اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024) عن تحويل سير المركبات في طريق حيوي شمالي العاصمة بغداد.

وأفاد بيان للمرور تلقته "بغداد اليوم"، ان "دائرة الطرق والجسور ستقوم وبتنسيق مع قسم شؤون السير واعتباراً من الساعة السادسة صباح غد الأربعاء بتحويل سير المركبات الى الجانب الأيمن من الطريق من الأقواس منطقة بوب الشام بأتجاه منطقة الراشدية إلى محافظة ديالى".

وأشار الى ان تحويل الطريق "لغرض اكساءه بالكامل".