السوداني: تلقينا خطابا من واشنطن بالموافقة على انهاء مهام التحالف الدولي

2024-02-20 17:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، عن تلقي العراق خطاب رسمي من السفارة الأمريكية بالمواقفة جدولة انهاء مهام التحالف الدولي.

وقال السوداني بمؤتمر صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، ان "العراق، تلقى خطابا رسميا من السفارة الأمريكية بالمواقفة على مخرجات الاجتماع الذي عقد في واشنطن في تنفيذ الاتفاق بشأن جدولة انهاء مهام التحالف الدولي"، مبينا ان "الحكومة، جددت الموقف الرافض ان تكون البلاد ساحة للصراع او تبادل الرسائل ومصلحة العراق هي الأهم".

واضاف، انه "ضمن تقرير البرنامج الحكومي في السنة الأولى فان النسبة الكلية للإنجاز بلغت 80%، ومحور الاتفاق السياسي ضمن البرنامج الحكومي تم تنفيذ 54 خطوة منه وماتزال 27 خطوة قيد الإنجاز".

وتابع: "الأشهر القادمة ستشهدُ افتتاح اغلب مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد ضمن الحزمة الأولى وهو تحدي بالنسبة للحكومة، والحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات المرورية ستُقر فور النظر بالوضع المالي لها"، لافتا الى انه "سيكون لنا انجاز كبير في اكمال المدارس خصوصا الالف مدرسة ضمن الاتفاق الصيني وكذلك تنفيذ 400 مدرسة ضمن صندوق العراق للتنمية".

وقال: "بخصوص تطوير مطار بغداد ذهبنا الى خيار توقيع عقد مع مؤسسة التمويل الدولية IFC لإعداد تقرير عن تطوير المطار"، مشيرا الى انه "خلال أربع جلسات لمجلس الوزراء تم اتخاذ بحدود 40 قرارا في مختلف المشاريع الخدمي المتلكئة منذ سنوات، والتي بلغ عددها 1453 مشروعًا والحكومة أنجزت 490 مشروع كان متوقف لعدة سنوات".

واكد رئيس مجلس الوزراء ان "كل الإجراءات لإنشاء 15 مستشفى في الاقضية جارية والعمل مستمر لاكمال هذا الملف".