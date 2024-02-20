خلية الإعلام الأمني: قيادة عمليات كربلاء المقدسة جاهزة لاستقبال زيارة النصف من شعبان

2024-02-20 18:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، أن قيادة عمليات كربلاء المقدسة جاهزة لاستقبال الزيارة.وقال رئيس الخلية اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي أجريا زيارة إلى قيادة عمليات كربلاء المقدسة؛ للاطلاع على الاستعدادات المهمة لزيارة النصف من شعبان والإشراف على الخطط الأمنية التي أعدت لهذه الزيارة وتوزيع القطاعات والإجراءات الخاصة بالمدينة وخصوصا إجراءات النقل والإجراءات الطبية، إضافة إلى الإجراءات الإدارية الأخرى الخاصة باستقبال الزائرين وتهيئة المتطلبات اللازمة لإنجاح هذه الزيارة".وأضاف، أن "هذه الزيارة تم التهيئة لها منذ فترة"، موضحا، أن "قيادة عمليات كربلاء المقدسة وبالتعاون مع باقي القوات الأمنية أصبحت قواتها جاهزة لاستقبال مراسم هذه الزيارة".