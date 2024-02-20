تحديد رواتب أندية الدوري الإسباني يهدد نجوم برشلونة

2024-02-20 18:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شكّل أعلان رابطة الدوري الإسباني عن الحد الأقصى لرواتب أندية الليغا بعد فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، صدمة كبيرة لنادي برشلونة قد تأثر بشكل كبير على الميركاتو الصيفي المقبل الخاص به.

وشهدت القائمة التي نشرتها جريدة "ماركا" الإسبانية اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا لبرشلونة في الرواتب من 270 مليون يورو إلى 204 ملايين يورو، وهو ما ينذر بأن يواجه النادي أزمة في تعاقداته المقبلة.

ويعيش برشلونة في أزمة اقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع رواتب لاعبيه، وهو الأمر الذي جعله يتخلص من عدة أسماء بارزة في صفوفه، مثل: سيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا، فضلاً عن أسطورته ليونيل ميسي.

وأوضحت "ماركا"، أن "حد رواتب برشلونة انخفض من 648 مليون يورو في سوق الانتقالات الشتوية الماضي إلى 270 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية الماضي، بعد تأثير الرافعات المالية، ولكن الآن، عاد الحد إلى الانخفاض مرة أخرى إلى 204 ملايين يورو".

وأوضح التقرير: "برشلونة قد يواجه أزمة حقيقية حتى بعد انخفاض الحد الأقصى لدفع الرواتب، حيث من الممكن أن يفشل بقيد بعض الأسماء خلال الموسم المقبل مثل الوافد الجديد فيتور روكي".

وتابع التقرير: "فاتورة رواتب النادي الكتالوني تبلغ حاليًا أكثر من 400 مليون يورو، وهو ما يضع الإدارة أمام أزمة كبرى".

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإن "قواعد رابطة الدوري الإسباني تسمح للأندية بإنفاق 50% فقط مما توفره وتربحه، وإذا تجاوزت الحد المذكور، فلن يُسمح لها بتسجيل لاعبين جدد".

وشدد التقرير: "سيواجه برشلونة صعوبة بالغة في العودة إلى قاعدة 1/1 في الصيف المقبل، ما لم يقم ببيع لاعبين كبار، كما يواجه النادي الكثير من العمل، حيث إن فيتور روكي وإينيغو مارتينيز مسجلان فقط حتى 30 حزيران/ يونيو المقبل، لذلك ليس عليه فقط إفساح المجال للتعاقدات الجديدة التي قد يرغب النادي في إبرامها، بل يجب أيضًا أن يفسح المجال في الحد الأقصى للرواتب للتعاقدات التي تمت بالفعل مثل المهاجم البرازيلي، والمدافع الإسباني".

وجاءت قائمة الحد الأقصى لرواتب أندية الليغا التي أعلنتها الرابطة، كالتالي:

ريال مدريد: 727 مليون و551 ألف يورو.

أتلتيكو مدريد: 303 ملايين و408 آلاف يورو.

نادي برشلونة: 204 ملايين و161 ألف يورو.

إشبيلية: 152 مليون و286 ألف يورو.