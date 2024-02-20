2024-02-20 18:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية تنفيذ عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على عدد من السفن الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي، واستهدافها مواقع حساسة في إيلات. وفي بيان له، قال المتحدث باسم جماعة “أنصار الله” (الحوثيون): “نفذ سلاح الجو المسير بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على عدد من السفن الحربية […]

ظهرت المقالة الحوثيون: نفذنا عمليات عسكرية بعدد من المسيرات على سفن حربية أمريكية وعلى مواقع حساسة في إيلات أولاً على ايرث نيوز.