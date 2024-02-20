2024-02-20 18:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

قال السفير الروسي في العراق، البروس كوتراشيف إن الفرصة متاحة أمام العراق للانضمام إلى دول “بريكس“، وأنه غير معني بطبيعة الرد الأميركي على هذا القرار في حال اتخذته بغداد، كما تحدث بإعجاب كبير عن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى موسكو (أكتوبر 2023) وقال إنه لم يكن يتوقع أن تكون الزيارة ناجحة إلى هذا […]

ظهرت المقالة رؤية السفير الروسي: العراق وفرص الانضمام إلى مجموعة “بريكس” أولاً على ايرث نيوز.