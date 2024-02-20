2024-02-20 18:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على احد الاشخاص انتحل صفة موظف في قسم الحماية الاجتماعية بمحافظة المثنى يقوم بابتزاز المواطنين وايهامهم بالشمول لقاء الحصول على مبالغ.وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور احمد الموسوي في بيان تلقته ايرث نيوز: إنه “بعد متابعة دقيقة من قبل الهيئة وبالتعاون مع الاجهزة الامنية […]

ظهرت المقالة انتحل صفة موظف بوزارة العمل.. القضاء يحكمه بالحبس لمدة 5 سنوات أولاً على ايرث نيوز.